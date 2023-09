Putten renners/sporters hun lichaam te veel uit? Cardioloog: "Er zou iets aan de hand kunnen zijn"

Nathan Van Hooydonck (27) is door zijn hartproblemen geen profrenner meer. Hij is niet de enige coureur die geconfronteerd wordt met hartritmestoornissen. Het aantal lijkt zelfs toe te nemen. Speelt er iets waar we nog niet volledig van op de hoogte zijn? Terzake legde de vraag voor aan een cardioloog van het UZ Leuven.

Een week na zijn auto-ongeval werd bij Nathan Van Hooydonck een defibrillator ingeplant. Dat betekent ook het onmiddellijke einde van zijn profcarrière. In Terzake onderstreept professor Rik Willems, cardioloog aan het UZ Leuven, nog eens dat dat de enige correcte beslissing is. "Ik wist meteen dat hij niet meer zou kunnen fietsen." Van Hooydonck is helaas niet het enige recente slachtoffer met een hartkwaal. Sep Vanmarcke moest begin deze zomer uit het niets zijn carrière beëindigen door ritmestoornissen. "Er is iets aan de hand", opperde hij onlangs nog in enkele kranteninterviews over het teveel aan renners in hetzelfde schuitje.

We denken ook dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. We vermoeden dat echt te lang sporten misschien ook niet meer zo gezond is. professor en cardioloog Rik Willems

Professor Willems: "We denken ook dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. We vermoeden dat echt te lang sporten misschien ook niet meer zo gezond is." "Het hart vergroot bij doorgedreven inspanningen. Het wordt ook trager. Dat zijn allebei redenen waardoor je iets gemakkelijker stoornissen kunt krijgen." "Tijdens wedstrijden heb je ook adrenaline en dat is de vonk die stoornissen kan uitlokken." "Ik verwacht zeker nog berichten van sporters op hoog niveau die moeten stoppen door stoornissen", klinkt het weinig bemoedigend. Met collega's uit Hasselt en Australië is een onderzoek opgestart. "We volgen topsporters op nationaal elite niveau. Dat doen we nu al 5 jaar om te kijken hoe hun hart zich omvormt en zo kijken we wat er met hen gebeurt." Over enkele jaren hopen de wetenschappers een duidelijker beeld te hebben van hartafwijkingen bij topsporters.

Niels Albert ziet hoe renners zich afbeulen: "Je kunt je afvragen of topsport nog gezond is"

Ex-crosser Niels Albert is helaas een ervaringsdeskundige. In 2014 zat zijn carrière er plotsklaps op. "Ik herinner me vooral ongeloof", blikt hij terug. "Eind februari won ik de laatste veldrit in Oostmalle en twee maanden later was ik hartpatiënt." "Dat was back to reality. Je kunt dat heel moeilijk geloven en het heeft tijd nodig. Er is ook goeie begeleiding nodig, want je bent ineens alles kwijt."

We putten ons lichaam uit. De begeleiding is goed, maar er wordt nog meer gevraagd van je lichaam. ex-renner Niels Albert