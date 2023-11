Toumani Camara opent gloednieuwe NBA Cup met zege na thriller, Curry tovert buzzer beater uit zijn hoed

De bedenkers zagen de hevige strijd in de NBA Cup graag losbarsten.

In het gloednieuwe "in season tournament" worden de 30 NBA-ploegen ingedeeld in groepen van elk 5 teams. Hun wedstrijden tellen mee voor de reguliere competitie, maar het toernooi dient als extra motivator.

Na twee groepswedstrijden tegen elke tegenstander – die op dinsdag en vrijdag worden afgewerkt – dendert het toernooi voort in een knock-outfase. Vergelijk het met de Nations League die internationaal voetbal in tijden zonder grote ontknopingen moet opleuken.

De eerste winnaar kennen we op 9 december. Dan pas kan het succes opgemeten worden. Al zag de NBA al een trend: "Het gemiddelde verschil in punten van de wedstrijden was 4,9 punten. Zo spannend was het nooit op een avond. De NBA Cup bracht intensiteit."