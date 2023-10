Toumani Camara en Portland vegen de nul weg, Stephen Curry schiet met scherp in New Orleans

Camara had vooral impact met zijn intussen gekende energie en defensieve kracht. Hij mocht in "money time" ook op het veld blijven staan om de zege mee binnen te halen, waaruit veel respect blijkt voor het werk dat onze landgenoot opknapt.

Ook Toumani Camara droeg zijn steentje bij aan de overwinning. De Belg was in 23 minuten goed voor 3 punten, 7 rebounds en 1 blockshot.

Een opsteker voor het jonge team van Portland, dat met Jerami Grant (22 punten) de topschutter in huis had. Center Deandre Ayton domineerde onder de borden en plukte liefst 23 rebounds.

Bekijk de hoogtepunten van de wedstrijd:

Camara scoort opnieuw goede punten:

Stephen Curry schiet New Orleans aan flarden

Op een drukke NBA-avond met 11 wedstrijden was Stephen Curry vannacht een van de absolute uitblinkers. De ster van de Golden State Warriors is fantastisch aan het seizoen begonnen en was ook in New Orleans niet af te stoppen.

In amper 30 minuten joeg Curry 42 punten door de ring, waarvan 7 op 13 driepunters. De Warriors maakten - typerend - het verschil in het 3e quarter, dat ze afsloten met een voorsprong van 20 punten. Thuisploeg New Orleans kreeg zelfs nog bijna een dertiger om de oren: 102-130.

Bij de Pelicans was Zion Williamson goed voor 19 punten, maar de sterspeler van New Orleans zat al vroeg in de 2e helft in foutenlast. Dat werd genadeloos afgestraft door de bezoekers. Voor de thuisploeg was het de 1e nederlaag van het nog jonge seizoen.

Een weekje na de start van het seizoen zijn 3 teams nog ongeslagen: Boston, Dallas en titelverdediger Denver.