Lichtpunt Toumani Camara ondergaat met Portland de wet van de sterkste in Philadelphia

Maar de center nam toch geen rust en dat zou Portland geweten hebben. Embiid acteerde op MVP-niveau en had aan 29 minuten in 3 quarters voldoende om straffe statistieken te laten optekenen: 35 punten, 15 rebounds, 7 assists en 6 blocks. De 76ers wonnen overtuigend tegen het jonge Portland: 126-98.

Philadelphia is het team van MVP Joel Embiid, waarover voor de wedstrijd nog wat twijfels waren of hij wel zou spelen.

Toumani speelt altijd met het mes tussen de tanden en dat is waarom we allemaal van hem houden. Zo zal hij naam maken in de NBA.

Camara's afwerkingspercentage (5 op 16) kon beter, maar met zijn energie was hij wel op verschillende momenten in de wedstrijd bepalend voor zijn team.



"Dat is gewoon wat hij doet. Dat is Toumani", was coach Chauncey Billups na afloop lovend over onze landgenoot. "Toumani speelt hard en geeft nooit op."



"Het maakt hem niet uit wat de score is, wie de tegenstander is of op wie hij moet verdedigen: Toumani speelt altijd met het mes tussen de tanden. En dat is ook waarom we allemaal van hem houden. Op die manier zal hij naam maken in de NBA."