Toumani Camara krijgt 16 minuten bij NBA-debuut: "Hij heeft punten gescoord bij zijn coach"

In zijn debuut kreeg Camara meteen 16 minuten van coach Chauncey Billups. Daarin was hij goed voor 7 punten, 1 assist en 2 rebounds.

Toumani Camara mag zich officieel de tweede Belg ooit noemen die een NBA-match heeft gespeeld. Twaalf jaar na Didier Mbenga mocht de 23-jarige Brusselaar vannacht het parket betreden in de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld.

Dennis Xhaët: "Camara heeft punten gescoord bij zijn coach"

Het debuut van Camara kon NBA-kenner Dennis Xhaët uiteraard niet missen. "Hij heeft het goed gedaan", vindt de commentator van Play Sports. "In het begin was het wat zoeken, maar in de tweede helft kwam hij er meer en meer door."

"Camara heeft twee driepunters gescoord, maar daarvan moet hij het eigenlijk niet hebben. Hij is een "energy guy", zoals ze dat noemen. Hij is vooral defensief belangrijk en moet op de juiste plaats staan."

"Hij heeft vannacht zeker punten gescoord bij zijn coach. Hij zal de komende matchen zeker nog vaker zijn kans krijgen."

Openen met een overwinning was sowieso niet evident voor Portland, vertelt Xhaët. "Portland heeft een hele jonge ploeg. Ze hebben Damian Lillard, hun grootste ster van de afgelopen 11 seizoenen, laten gaan om helemaal opnieuw te beginnen rond jonge talenten, zoals Scoot Henderson."

"Ook Toumani Camara is een van de jonge spelers die zijn kans zou kunnen krijgen. Hij staat met zijn voeten op de grond en weet wat zijn rol is in de ploeg."