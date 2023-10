Toumani Camara verliest ook zijn 2e NBA-duel met Portland, Wembanyama viert 1e keer

Toumani Camara moet nog even wachten op een eerste succesje in de NBA. Een volgepakt Moda Center (19.464 toeschouwers) zag zijn helden een kleine voorsprong nemen, maar daarna moesten ze in de achtervolging. 26-31 na het eerste kwart, 2 minuten voor de rust kwam Portland weer op voorsprong (52-55), maar de bezoekers duwden nog even door. De kloof was 8 punten bij de pauze (63-55). Orlando liep 12 punten uit, een kloof die Portland dichtkreeg (80-80). Maar de Blazers konden het tij niet definitief keren. Franz Wagner (23 ptn) zorgde weer voor 13 punten verschil en een tweede zege op een rij voor Orlando. Na zijn 16 minuten (en 7 punten) in zijn eerste partij tegen de Clippers kreeg Camara nu 23 minuten speeltijd. Daarin was de forward goed voor 2 punten (0/4 2-punters, 0/2 3-punters), 4 rebounds en 3 assists.

Doncic is man van de avond, Wembanyama beslissend voor San Antonio

In de 10 andere duels van de avond boekte kampioen Denver een tweede zege op een rij: 104-108 in Memphis. De Servische sterspeler Nikola Jokic leidde de Nuggets naar de winst met 22 punten, 12 rebounds en 7 assists.



Bij Dallas tekende Luka Doncic voor een knalprestatie tegen Brooklyn. De Sloveense vedette maakte 49 punten in de 125-120-zege. Opvallend waren 4 driepunters op een rij op het einde, telkens moeilijker en moeilijker, maar nodig voor de winst. Onderweg waren er ook nog 10 rebounds en 7 assists voor de 24-jarige Maverick.



Stephen Curry spoelde de ontgoocheling van de thuisnederlaag tegen Phoenix door met 41 punten, waaronder 7 op 10 driepunters, in Sacramento, goed voor een 114-122-succes van de Warriors.



Boston, dat vorig seizoen de finale van de Eastern Conference verloor van Miami, had zijn revanche beet: 119-111. Opmerkelijk: de 5 basisspelers van de Celtics zamelden samen 111 punten in: Jayson Tatum (22 ptn), Jaylen Brown (27), Derrick White (28), Jrue Holiday (17) en Kristaps Porzingis (17).



In tegenstelling tot Camara had Victor Wembanyama dan weer wel zijn eerste succes te pakken. De nummer 1 van de draft van San Antonio zorgde mee voor de spannende uitkomst tegen Houston. : 126-122 na een verlenging.



"Wemby" sleepte de verlenging (111-111) uit de brand met vrijworpen en een lay-up en maakte in de extra 5 minuten mee het verschil met 21 punten, 12 rebounds en 3 blocks.