Weekend van de waarheid voor Westerlo? "We willen weer de familieclub zijn die vecht en wint"

Voor aanvang van het seizoen had wellicht niemand voorspeld dat Westerlo na 12 speeldagen rode lantaarn zou zijn. Deze week volgde ook nog eens een roemloze aftocht in de Croky Cup. De supportersfederatie schreef dan ook een open brief naar de club van hun hart. "We willen wilskracht, motivatie en vechtlust zien."

2 weken geleden publiceerde onze redactie een analyse van de 16 eersteklassers door de ogen van hun supporters. Siemen De Ceulaer gaf zijn Westerlo 6 op 10, maar blijft dat cijfer 14 dagen later staan na een gelijkspel tegen RWDM, een nederlaag tegen Union en de exit in de beker tegen Beveren? "Je kunt je favoriete club niet buizen, hé", zegt de trouwe abonnee van Westerlo. "Een echte supporter krijgt dat niet over zijn hart." Maar intussen sluit Westerlo wel de rij met amper 7 punten uit 12 speeldagen. "Zolang er wilskracht is en zolang iedereen er nog voor wil vechten, is er niets verloren. We staan ook maar op 6 punten van een veilige plek."

De Ceulaer ziet nog voldoende wilskracht, maar erkent dat er vragen zijn bij wat er zich allemaal afspeelt in Het Kuipje. "Er worden beslissingen genomen die wij als supporters niet helemaal begrijpen. Dan denk ik vooral aan de opstellingen." "Sommige spelers staan de ene week in de basis, de volgende speeldag zitten ze zelfs niet meer op de bank." "We kunnen daar dan over gissen, maar het is interne keuken. En ik zie zelf nog een ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen nog wil vechten."

Westerlo kon dit seizoen nog maar één keer winnen.

"Shame on you naar Jonas De Roeck? Als 1 persoon zingt, volgt de rest"

De voorbije weken bleef trainer Jonas De Roeck min of meer buiten schot, maar de jongste matchen werd De Roeck meer en meer op de korrel genomen door de Westelse aanhang. Of klopt dat beeld niet? "Vorig jaar was hij de held na een prachtig seizoen, nu draait het minder en dan is het gemakkelijk om alles op de trainer te schuiven. Als de spelers nog met hem willen werken, zie ik geen reden om te veranderen." Nochtans werd er zeker woensdag in de beker "shame on you" gezongen bij de meegereisde fans van Westerlo in Beveren. "Dat is logisch, hé", zegt De Ceulaer, zelf aanwezig in het Waasland. "Als één persoon het nodig acht om zoiets te zingen, dan volgen vele anderen. Maar delen ze dan ook die mening?" "Let op: ik geef nu gewoon mijn visie. We waren er woensdag met 600 fans, dan heb je wellicht 600 meningen." "Ach, we moeten vooral positief blijven en we mogen onderling niet beginnen te discussiëren. We moeten als één blok achter de ploeg staan. "We zitten nu gewoon in de hoek waar de klappen vallen. Als we zaterdag winnen in Leuven, dan kunnen we vertrokken zijn. En dan kan de wereld er snel anders uitzien."

Hoeveel krediet heeft Jonas De Roeck nog?

"Spelers, staf en bestuur moeten zich 500% geven voor ons"

De supportersgroepen van Westerlo willen hun bezorgdheden echter duidelijk formuleren aan hun lievelingsclub. Donderdag staken enkele federaties de koppen bij elkaar. Het resultaat is een open brief die gedeeld werd op de sociale media en bezorgd werd aan de club. "Voor de match op OH Leuven willen wij alvast het commitment aangaan dat wij vanaf minuut 1 voor 500% achter onze club gaan staan", is de boodschap in de brief. "We verwachten dan ook wel dat spelers, staf en bestuur zich ook 500% geven voor ons. De leuze ‘bloed, zweet en tranen’ is in het voetbal terecht een begrip." "Wij willen evenveel wilskracht, motivatie en vechtlust zien als wij al heel het seizoen voor jullie tonen! Alleen zo kunnen (en zullen) we SAMEN uit deze situatie geraken."

In de brief wordt niet gesproken over een ontslag van De Roeck. "Daar gaat het ook niet om", verduidelijkt Siemen De Ceulaer, die mee de brief schreef. "Wij willen gewoon weer het Westerlo zien dat we kennen, dat kleine familieclubje dat vecht en strijdt. En af en toe eens wint (lacht)."

Alleen tegen KV Kortrijk kon Westerlo de 3 punten pakken.

"Turkse voorzitter is echt begaan met onze club"

In de brief staat wel dat "de investeringen niet renderen". "Dit tussenseizoen werd er voor het eerste enorm zwaar geïnvesteerd in niet alleen onverwachte contractverlengingen, maar ook in spelers die door hun transfersom onze verwachtingen overstegen." De Ceulaer: "Dat is geen verwijt naar het bestuur. Zij hebben heel veel geïnvesteerd in deze club en daar zijn we hen heel dankbaar voor. Dit proces is een mooi voorbeeld voor andere clubs hoe het dus wel kan." De Westerlo-fan bewierookt de verfraaiingswerken aan het stadion, de bouw van het oefencomplex en de aandacht voor de supportersbeleving. Van een aanval op Oktay Ercan, de Turkse eigenaar en voorzitter, is dus ook geen sprake. "Hij heeft miljoenen in deze club gepompt en heeft ons kampioen gemaakt in tweede klasse. Zonder die investeringen zouden we nu wellicht in een andere reeks spelen." "Hij heeft hier ook een villa en is echt begaan met deze club. Zoiets doe je niet om er alleen maar zelf beter van te worden en om te vertrekken als het niet goed gaat. Hij wil zelf ook dat de club rendeert, maar dan moeten we nu wel punten pakken."

Vicevoorzitter Hasan Çetinkaya reageert na de brief: "Onze twaalfde man is op dit moment onze grootste houvast. Laat ons hopen dat de spelers onze supporters het resultaat kunnen geven waarop ze recht hebben”