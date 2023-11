Woorden schieten Westerlo-kapitein Van Eenoo tekort na nieuwe dreun: "Natuurlijk speelt dat in je hoofd"

"Ik kan er niet veel over zeggen."

Na de klappen in de competitie, kreeg Westerlo gisterenavond een stevige tik in de beker te verwerken. Daar wordt een kapitein al eens stil van.

"Beveren was scherper dan wij in de eerste helft", geeft Lukas Van Eenoo toe, "maar hun eerste kans was meteen een doelpunt. Dat typeert ons seizoen. Heel frustrerend."

Ook om de haren van uit te trekken: als de bezoekers al eens een kans versierden, liet de afwerking het afweten.

"In de opwarming knalde ik alles binnen, maar in de match trap ik de gelijkmaker dan weer nipt over", zucht Van Enoo.