Nieuw dieptepunt: Westerlo maakt vroegtijdige bekerexit na duidelijke nederlaag bij SK Beveren

Lukas Van Eenoo (Westerlo): "Ik kan er niet veel over zeggen. Beveren was scherper dan ons in de eerste helft. Hun eerste kans was een doelpunt, dan weet je dat het een erg lastige wedstrijd wordt. Bij ons moest het beter. Maar het typeert ons seizoen, heel frustrerend."



"Natuurlijk speelt zoiets in je hoofd. In de opwarming knalde ik alles binnen, maar in de match lukt het dan weer niet. De supporters verdienen dit niet. Maar ik kan je verzekeren dat wij ook ermee inzitten."



"Een mooi bekerparcours kan je seizoen kleur geven, maar in onze situatie is de competitie veel belangrijker. Naar Leuven en STVV thuis zijn van levensbelang voor ons. We wilden tonen dat Westerlo nog leefde. Iedereen weet dat we in de shit zitten, maar we moeten blijven geloven in een uitweg."