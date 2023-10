De stormachtige start van Jeremy Doku bij Man. City: "Hij heeft zelfs al een beweging die zijn naam draagt"

Als we voor het seizoensbegin hadden gezegd dat Manchester City op een Belg zou rekenen om de stadsterby tegen United te winnen, had niemand durven te voorspellen dat het over Jeremy Doku zou gaan.

De Rode Duivel is eindelijk fysiek volledig in orde en laat in de Premier League zijn talent voor zich spreken. Het resultaat is 14,79 dribbels per wedstrijd, waarvan maar liefst 64% succesvol is. Gemiddeld gaat Doku dus meer dan 9 keer per wedstrijd over zijn directe tegenstander.



Deze dribbels zijn dan ook van goudwaarde voor Manchester City. Vorig weekend brak Doku het open tegen Brighton met een assist, hij werd dan ook verkozen tot Man van de Match.

Eerder zorgde de winger met doelpunten al voor een ommekeer op het veld van West Ham en in de Champions League bij RB Leipzig.