City overklast United in stadsderby met Haaland als grote uitblinker

Voor de match was er op Old Trafford een indrukwekkend applaus ter ere van Sir Bobby Charlton, maar tijdens de match was er maar weinig om voor te applaudiseren voor de thuisfans. Het kwaliteitsverschil tussen United en City was een hele match pijnlijk duidelijk.

De bezoekers kregen na 25 minuten een lichte penalty cadeau en Haaland is een meester in het uitpakken van zulke geschenkjes: 0-1. Dat was ook de stand bij de pauze, met dank aan de doelmannen. Vooral Onana had veel werk op te knappen, maar net voor de rust moest ook Ederson zich eens laten zien op een schot van McTominay.

De beste redding van Onana was er op een kopkans van Haaland in minuut 45. Zo kon United toch nog opgelucht de kleedkamer in, maar dat duurde in de tweede helft niet lang. Bij de volgende kopkans voor Haaland hing het leer wel tegen de netten.

Daarna gaf City de controle nooit meer uit handen. Onana was er 10 minuten voor tijd nog eens met een save op een poging van Rodri, maar Haaland heroverde de bal en schoof die in de voeten van Foden: 0-3. Na twee goals dus ook een assist voor de Noor.

Jeremy Doku zat de hele tijd op de bank, de Belg viel pas net voor tijd in. Hij pakte nog uit met een mooie dribbel en maakte Antony nog gek, maar echt zijn stempel drukken zat er niet meer in.