Manchester City knoopt weer aan met de zege, dartele Doku Man van de Match tegen Brighton

In de aanloop naar de match liet Pep Guardiola niet na zijn collega bij Brighton met complimenten te overladen. "De Zerbi is een toekomstige trainer voor City", klonk het overal.

Maar diezelfde De Zerbi vond het ook een goed idee om de aalvlugge Jeremy Doku te laten opvangen door de 37-jarige James Milner.

Doku liet zijn bewaker alle hoeken van het Etihad Stadium zien. Een kwieke dribbel mondde na 7 minuten al uit in de assist voor Julian Alvarez.



Doku bleef vernieling zaaien, bij Brighton hadden ze geluk dat zijn kanon niet zo goed stond afgericht of de schade liep nog meer op.



Het kanon van Erling Haaland stond na 19 minuten dan weer wel goed afgericht, het is pas zijn eerste goal van de maand.



Na de rust doofde het kaarsje van Doku langzaam, al deden ze er bij City niet al te veel aan om het vuur aan te wakkeren.



Toen invaller Ansu Fati de 2-1 maakte, koos Guardiola eieren voor zijn geld en haalde hij Doku naar de kant. Na rood voor Manuel Akanji werd het zelfs nog even spannend, maar een puntje verdiende Brighton nu ook weer niet.