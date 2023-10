Strijdvaardige Sam Deroo laat hoofd niet hangen na mislopen Olympische Spelen: "Klaar zijn voor volgende kans"

De ontgoocheling

De Red Dragons zijn er in het kwalificatietoernooi in China niet in geslaagd zich voor de tweede keer in de geschiedenis te plaatsen voor de Olympische Spelen. België speelde een fantastisch toernooi, maar verloor de dramatische slotmatch tegen Bulgarije met 3-2, met 15-13 in de 5e set. Sleutelspeler Sam Deroo (31) blikt voor het eerst en met een uitgebreide post op zijn Instagram terug op de uitschakeling en kijkt meteen vooruit.

Hartverscheurend, alsof de grond onder mijn voeten wegzakte Sam Deroo

"1 week geleden kwamen we terug van het olympische kwalificatietoernooi in China. Die ochtend wachtte ik in Brussel nog steeds op iemand die me zou wakker maken uit deze nachtmerrie", steekt Deroo van wal. "Zo dicht komen bij een van mijn belangrijkste doelen en grootste dromen... Hartverscheurend, alsof de grond onder mijn voeten wegzakte."

De blik vooruit

Deroo bedankt uitgebreid zijn ploegmaats voor de afgelopen periode en laat het hoofd niet hangen: "Het was voor mij een hele eer om met jullie samen te werken en mijn uiterste best te doen voor jullie."

Een kans om geschiedenis te schrijven zal komen en dan moeten we er klaar voor zijn Sam Deroo

"Zowel op mentaal, als fysiek vlak heb ik mezelf en het team tot het uiterste gedreven. We bleven als team bij elkaar en gaven geen seconde op, iets waar ik enorm trots op ben." De Red Dragon kijkt uit naar de volgende uitdagingen met zijn club Kazan en de nationale ploeg. "Ik geloof in het ongelooflijke talent en potentieel in jullie als spelers en ons als nationaal team. Een kans om geschiedenis te schrijven zal komen en dan moeten we er klaar voor zijn." Dat de teamgeest bij de Red Dragons meer dan goed is, blijkt uit de reacties op Deroos post op Instagram: bondscoach Emanuele Zanini en ploegmaats Ferre Reggers, Stijn D'Hulst, Thomas Rousseaux en Pieter Coolman reageerden meteen en lieten een bemoedigende reactie achter. "Verspreid de liefde", besluit Deroo.