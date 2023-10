Red Dragons zitten weer op olympische koers met vlotte winst tegen Mexico en dank aan Polen

Onder impuls van topscorer Ferre Reggers (17 punten), Sam Deroo (13) en Mathijs Desmet (11) hadden de Red Dragons weinig moeite om Mexico een vijfde nederlaag aan te smeren op het olympisch kwalificatietoernooi.

De Belgische volleybalmannen haalden het met 0-3: 18-25, 21-25 en 17-25. Met hun derde overwinning springen de Belgen voorlopig over Polen en Argentinië naar de tweede plek met 11 punten.

De Belgen zijn uitstekend op dreef in China. Als nummer 21 van de wereld verloren ze nipt van nummer 1 van de wereld Polen (met 3-2) en konden ze een comeback tegen Argentinië (FIVB-6) net niet afronden (3-2).



Dat leverde evenwel extra punten op. Omdat Polen vandaag de topper tegen Argentinië won met 3-1, heeft België een olympisch ticket weer in eigen handen. Dan moeten ze zaterdag Canada (FIVB-14) verslaan én zondag winnen van Bulgarije ( FIVB-23), telkens met 3-0 of 3-1.



Bij 3-0 of 3-1 krijgt de winnaar 3 punten, bij 3-2 zijn er 2 voor de winnaar en 1 voor de verliezer. Komende nacht om 4 uur is wellicht het beslissende duel tegen Canada.



De eerste twee van elk van de drie kwalificatietoernooien plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Parijs. Vijf landen kwalificeren zich nog voor de Spelen op basis van de wereldranking, samen met gastland Frankrijk.