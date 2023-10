Sterke Red Dragons lijden nipt verlies tegen Argentinië

Straffe comeback Belgen

De Red Dragons zijn in China uitstekend bezig. In hun eerste match tegen kersvers Europees kampioen en nummer 1 van de wereld Polen dwongen ze een matchbal af, maar verloren ze alsnog met 2-3.



Gastland China (FIVB-34) ging vlot voor de bijl, gisteren zetten de Belgen, nummer 21 van de wereld, opvallend vlot Nederland (FIVB-10) met 3-0 opzij.



Bij winst tegen Argentinië (FIVB-6) en Canada (FIVB-14) leek de top 2 een haalbaar feit, de partijen tegen Mexico en Bulgarije zijn op papier makkelijker.



Tegen Argentinië keken de Belgen evenwel tegen een 2-0-achterstand in sets aan. Set 1 ging gelijk op tot 19-19, waarna Argentinië enkele foutjes afstrafte (25-22).



In set 2 stonden de Belgen 18-19 voor dankzij een pak punten van Reggers, maar kregen we hetzelfde verhaal: 25-23.



De Belgen moesten reageren én deden dat ook. Onder impuls van Reggers, topscorer met 24 punten, Deroo (20) en Coolman (9) speelden ze de Argentijnen van het kastje naar de muur in set 3 (van 9-12 naar 15-22 en 18-25).



In set 4 hadden ze ook snel een kloof van 7 punten (7-14). Het werd nog even spannend, maar Reggers trok de Belgen over de streep (21-25).



(lees voort onder foto)