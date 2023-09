Red Dragons stranden op zucht van superstunt tegen Polen op olympisch kwalificatietoernooi volleybal

België probeert zich voor de 2e keer ooit voor de Olympische Spelen te plaatsen in het volleybal. Hiervoor moet het in zijn kwalificatietoernooi in de top 2 eindigen.



Geen sinecure, met toplanden als Argentinië en Polen. Dat laatste land is de nummer 1 van de wereld en won onlangs nog het EK.



Maar de Red Dragons speelden een ijzersterke match tegen de Polen. Was er na de 25-23-zege in de eerste set van België misschien nog wat sprake van onderschatting bij de Polen dan was dat in het vervolg van de match weg.



De Polen leken het zaakje vlot recht te trekken (25-20 en 25-16 in de volgende sets). Maar onder impuls van een bijna onhoudbare Ferre Reggers (25 punten) kwam er dankzij 25-20-winst in set 4 toch een beslissende set naar 15.



Paniek bij de Polen! De Belgen bleven op hun wolk spelen en sloegen een klein kloofje. Een belangrijk VAR-moment zorgde ervoor dat de Dragons met 10-9 de laatste rechte lijn ingingen in plaats van 9-10.



Bij 13-13 miste Huber zijn opslag, waardoor België zowaar op matchpunt kwam. Kaczmarek werkte het weg en in het volgende punt botste Deroo op een Pools blok. De Polen hadden nu de bovenhand. Reggers, de Belgische uitblinker, zag zijn ultieme smash gesmoord worden door het blok: 15-17.



Veel tijd om te treuren hebben de Belgen niet, want morgen treffen ze al gastland China. De Chinezen staan 8 plaatsen lager op de wereldranglijst dan België.