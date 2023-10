Philippe Clement voorgesteld bij Rangers: "Thomas Buffel zei dat deze club me zou liggen"

'Ik geloof in het potentieel van deze club. We gaan heel hard werken om zo snel mogelijk trofeeën te pakken. Ik sta voor dominant voetbal, dat was ook al het geval toen ik Waasland-Beveren coachte."

"Het zijn hectische dagen geweest. Dat is normaal als je op dit moment in het seizoen instapt", vertelde Clement, die naar eigen zeggen altijd en overal wil winnen. "Daar draait mijn leven rond. Maar het is een heel proces om daar te geraken.'

Thomas was heel positief over de club. Hij weet dat ik een winnaar ben en dat ik door een muur ga voor zeges.

Clement kijkt met zijn nieuwe werkgever aan tegen een achterstand van 7 punten op leider Celtic.

"Een seizoen is volgens mij als een marathon. Het is niet nuttig om heel de tijd te kijken naar de man die voor je loopt en hem achterna te zitten met een sprint. Dan heb je de benen niet meer voor de marathon. Je moet letten op je eigen tempo, en dat verbeteren."

Clement sprak over de 55-voudige Schotse kampioen met Thomas Buffel, die van 2005 tot 2008 voor Rangers aantrad.

"Thomas was heel positief over de club. Hij had een fantastische tijd hier en zei me dat deze club me echt zou liggen. Thomas weet dat ik een winnaar ben en dat ik door een muur ga voor zeges."

"Dat is de mentaliteit die deze club nodig heeft. Hij vertelde me dat het fantastisch is om door de mensen in dit stadion gesteund te worden."