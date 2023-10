Sjachtar Donetsk, CL-tegenstander van Antwerp, zet coach Van Leeuwen op straat

2 weken geleden stapelde Sjachtar Donetsk Antwerp nog met een nachtmerrie op in de Champions League.



Antwerp gaf toen op de Bosuil nog een 2-0-voorsprong uit handen in de tweede helft.

Die triomf mocht uiteindelijk niet baten voor Patrick van Leeuwen, want de Nederlandse coach heeft vandaag zijn C4 in de bus gekregen.

Van Leeuwen kreeg sinds juli het roer in handen bij Sjachtar. 3 op 6 in de Champions League en 18 op 27 in de competitie overtuigden het bestuur niet om de Nederlander aan boord te houden.,

"Sjachtar bedankt Patrick van Leeuwen en zijn assistenten voor hun professionalisme en wenst hen succes voor de toekomst", klinkt op de clubsite.

De naam van de opvolger voor Van Leeuwen werd nog niet bekendgemaakt.