Philippe Clement moet Rangers weer met successen laten aanknopen: "Ben vereerd"

Rangers is de Schotse recordkampioen met 55 titels, maar de laatste dateert al van 2021. Concurrent Celtic Glasgow is sindsdien Schotlands beste. Celtic pakte in 2023 zelfs de treble (titel/beker/ligabeker). De laatste prijs voor Rangers is de beker in 2022.



Rangers-coach Michael Beale begon dit seizoen met 4 zeges en 3 nederlagen in de Schotse competitie, in de laatste voorronde van de Champions League kreeg Rangers een oplawaai van PSV (5-1). Dat was allemaal te weinig, begin oktober mocht hij beschikken.



Aan Philippe Clement de opdracht om beter te doen en de boel recht te trekken. Clement had heel wat aanbiedingen in de zomer, maar wachtte bewust af om een goede keuze te maken. Met Rangers is dat weer een topclub in het buitenland.



"Ik ben vereerd dat ik ben aangesteld als de nieuwe trainer van Rangers. Ik wil het bestuur bedanken dat ze me deze kans hebben gegeven", reageert Clement op de website van zijn nieuwe werkgever.



"Ik ben enorm enthousiast over deze kans om dit seizoen in 4 competities succes te boeken bij een van Europa's meest iconische clubs."



"Ik kijk ernaar uit om de spelers te ontmoeten de komende dagen en de fans zaterdag bij de thuismatch tegen Hibernian. Samen willen we een succesvol en winnend team creëren."