Met de WorldTour van Australië tot in China: "Van wielrennen een wereldsport maken"

Tom Van Damme is voorzitter van Belgian Cycling, maar is naast die bestuursfunctie bij de Belgische bond ook voorzitter van de Pro Cycling Council (PCC), de raad voor profwielrennen van de Internationale Wielerunie UCI.

"Met de PCC zijn we verantwoordelijk voor de WorldTour en na 4 jaar zijn we eindelijk nog eens in China. Daarom zijn we hier ook ter plaatse", duidt Van Damme bij onze reporter Renaat Schotte.

"Het WorldTour-seizoen begint mooi in Australië en we eindigen nu in China, wat aantoont dat we de ambitie hebben om een wereldsport te worden. Het is ook noodzakelijk om die grote markten aan te boren en dan is het onze taak om hier te zijn."

Hoe zal de WorldTour er op termijn dan uitzien? "We proberen een hervorming op poten te zetten met een meer eenduidig programma. Een van de belangrijke punten is internationalisering, andere werelddelen aanboren en een globale sport worden."

Al zijn er nog altijd groeipijnen. "Ik vind dat het deelnemersveld hier in China beter kan."

"Veel ploegmanagers zeggen dat er internationalisering moet komen in de sport. Dat gaat niet alleen over internationale sponsors, maar ook over deelname aan koersen buiten Europa. In Australië en in China moeten betere ploegen opgesteld worden."