Milan Vader boekt 1e profwinst op weg in koninginnenrit in Guangxi en rijdt De Bondt uit leiderstrui: "Zege voor mijn familie"

Vader gooit Wellens en co. los op slotklim

Na 3 massaspurten in de eerste 3 ritten en met ook morgen en op de slotdag overmorgen sprintersritten was de 4e etappe dé kans om deze rittenkoers in een beslissende plooi te leggen. De rit van 161 km tussen Nanning en Nongla eindigde met een klim van 3,3 kilometer lang aan gemiddeld 6,6 procent. De Belg Jens Reynders was weer mee in de vroege vlucht met zijn vijven, waarin ook de Tsjech Stybar, de Australiër Plowright, de Deen Johansen en de Chinees Su hun werk deden. Maar richting de slotklim kwam alles weer samen. De beslissing op de slotklim viel in de laatste kilometer, toen Milan Vader vanaf de kop het tempo verhoogde. Oud-winnaar Tim Wellens moest het gat laten vallen. Vader perste er alles uit en hield uiteindelijk compleet leeggereden 2 seconden over op de Fransman Rémy Rochas en 8 op de Brit Hugh Carthy. Carthy won de spurt van een groepje van 8 man, Sylvain Moniquet werd 6e, Tim Wellens 7e.

Vader: "Alles gegeven vanuit het hart, na wat er vorig jaar gebeurd is"

Dries De Bondt eindigde op 1'40" en moet zijn leiderstrui doorgeven aan de 27-jarige Vader, die vorig jaar de overstap naar de weg maakte.



Daar liep het al meteen mis. De Nederlander maakte een horrorcrash in de Ronde van het Baskenland. Door een gescheurde halsslagader was Vader toen even in levensgevaar. Hij lag 12 dagen in een kunstmatig coma en was maanden out door breuken aan onder meer ruggenwervel, schouder, oogkas en jukbeen.



"Ik kon bijna geen betere koers uitkiezen voor mijn eerste zege", reageerde Vader bij onze man in China. "Ik ben er superblij mee. Ik heb alles gegeven. Dat kwam vanuit het hart, na alles wat ik meegemaakt heb vorig jaar."



"Ik heb heel veel steun gehad van mijn vriendin en familie. Het was geen makkelijke tijd, zeker ook niet voor hen. Deze zege is voor mijn familie en vriendin."



"Ik weet er gelukkig zelf niet veel meer van wat er in het Baskenland gebeurd is. 2,5 week is uit mijn herinnering gewist. Ik lag 2 weken in coma. In de eerste week was ik halfzijdig verlamd, de dokters wisten niet of het ooit nog goed zou komen."



"Ik heb het gelukkig allemaal niet meegemaakt, maar dat maakt het niet minder makkelijk. Ik heb mooi teruggevochten en alle steun gehad van het team. Ook vandaag. De jongens hadden superveel vertrouwen in mij. Dat begon vanochtend al. Dat geeft moreel. Ik ben blij dat ik het zo heb kunnen afmaken."



"Met de eindwinst ben ik nog niet bezig. Het is wel een ronde waarin het niet makkelijk is om nu nog de eindwinst te pakken. Maar we gaan er alvast alles aan doen." Vader heeft 6 seconden voorsprong op Rochas en 14 op Carthy. Tim Wellens is de 1e Belg als 9e op 18 seconden.



De Ronde van Guangxi duurt nog tot en met dinsdag. De wedstrijd is de laatste WorldTour-koers van het seizoen.