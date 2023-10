Molano klopt Kooij in massasprint, Milan Vader blijft leider in Ronde van Guangxi

De langste rit op de voorlaatste dag. Zo zag het Guangxi-menu eruit voor het peloton op maandag. Een parcours van 209 kilometer met een paar puistjes kondigde van tevoren een massasprint aan.

Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) koos alweer voor een avontuur in de vroege vlucht. De voormalige Belgische kampioen fietste een bonus van meer dan twee minuten bij elkaar. Op 7 kilometer van de streep strandde het schip.

Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) opende de debatten in de massasprint. Olav Kooij sprong uit de Italiaan zijn wiel, maar vergat dat ook Juan Molano in zijn zog zat. De Colombiaan pakte uit met een kattensprong en schreef de rit op zijn naam.

Milan Vader – die gisteren zijn eerste profzege boekte in de koninginnenrit – kende weinig problemen en zag zijn voorsprong van 6 seconden in het algemene klassement ongeschonden. Tim Wellens is 4e in de stand, op 16 seconden van de leider.