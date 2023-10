Jumbo-Visma viert slotfeest: Olav Kooij pakt laatste rit, Milan Vader eindwinnaar Ronde van Guangxi

De slotrit in en rond Guilin stond aangestipt in de agenda's van alle sprinters.

Wetende dat ze geen kans maakten op de dagzege, kleurden vier landgenoten de vroege vlucht zwart-geel-rood. De onvermoeibare Dries De Bondt, Rune Herregodts, Jens Reynders en Jens Keukeleire kozen het ruime sop. Voor Keukeleire was het de laatste wedstrijd van zijn carrière.

Hun voorsprong bereikte een maximum van twee minuten. Een behapbare kloof die de sprinttreinen nooit in verlegenheid bracht.

Olav Kooij haakte zijn wagentje aan die van Jumbo - Visma. Even leek Juan Sebastian Molano net als gisteren weer stoorzender te worden. Maar de Nederlander kon zijn verjaardag alsnog vieren met de dagzege.

Nog feest in het Nederlandse kamp: Milan Vader pakte zijn eerste eindzege in een WorldTour-rittenkoers. Een bijzondere zege voor de Nederlander, want vorig jaar kwam hij zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland en lag hij 12 dagen in een coma, waarna een loodzware revalidatie volgde.

Een mooier einde van het seizoen kon de wielerformatie zich niet inbeelden.