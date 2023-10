Vermeeren en Keita glunderen na na zenuwslopend debuut: "Mooi dat bondscoach ons nét dan vertrouwen gaf"

Minuut 87, in een kolkend stadion, met een tegenstander die net vleugels had gekregen: who you gonna call? Arthur Vermeeren en Mandela Keita, zo blijkt. De Antwerpse jonkies mochten hun debuut voor de Duivels maken in de moeilijkste der omstandigheden. "We moesten nog hard vechten, hé", klonk het met een glimlach.