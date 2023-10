Arthur Vermeeren, de toekomstige patron van de Rode Duivels? "Verkijk je niet op dat gezicht"

"Arthur is een spons, hij pikt info heel snel op"

De evolutie van Arthur Vermeeren gaat razendsnel. "Hij is in een jaar enorm geëvolueerd van risicoloze balvaste middenvelder tot iemand die de bal opeist, stuurt, assists geeft en scoort", zet analist Eddy Snelders de toon in Sporza Daily.

"Arthur is dan ook een spons", vult Gill Swerts aan. Als kersvers bondscoach bij de beloften moest Swerts Vermeeren dus afstaan, maar hij kent de middenvelder sowieso goed van in de jeugdreeksen bij Antwerp.

Met onder meer Toby Alderweireld en Mark van Bommel heeft Vermeeren op de Bosuil uitstekende leermeesters.

"Arthur pikt info heel snel op en kan die meteen vertalen", aldus Swerts. "Als je op die jonge leeftijd iemand als Toby achter jou hebt en je coach was zelf een middenvelder, dan zet je sneller stappen."

Heeft Van Bommel zijn eigenschappen al doorgegeven aan het goudhaantje? "Dat weet ik niet zozeer, want het gif dat Van Bommel in zijn spel had, zat ook al in Arthur."

"Laat je niet misleiden door dat jonge gezicht. Arthur is ook een winnaar."