QUIZ: Onder de noemer "vroeg in de ploeg": debuteerden deze Rode Duivels als tiener of niet?

Wat goed is, komt snel. Voor Arthur Vermeeren is het van toepassing. De 18-jarige uitblinker van kampioen Antwerp is er voor het eerst bij in de selectie van de Rode Duivels. Als hij vrijdag in Oostenrijk of maandag tegen Zweden in actie komt, komt hij in een mooi rijtje van andere tieners die debuteerden voor de nationale ploeg. Weet jij wie? Wie was nog geen twintiger, toen hij debuteerde voor België?