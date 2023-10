Jeremy Doku na zijn toptransfer: "Of ik hier nu een nieuwe status heb? Ik voel wel wat meer druk"

"Het was een mooie transfer", blikt Doku nog eens terug op zijn stap deze zomer van Rennes naar Manchester City. De Rode Duivel kreeg eigenlijk alleen maar vragen over zijn nieuwe club. De match van morgen tegen Oostenrijk was amper een topic.

"Ik heb het er naar mijn zin en voel me er echt op mijn plek. Ik hoop dat de stijgende lijn zich doortrekt. De laatste resultaten waren iets minder, maar ik hoop dat we nog zoveel mogelijk matchen kunnen winnen."

Doku wordt nu getraind door Pep Guardiola. Hoe was die eerste ontmoeting? "Ik was wel onder de indruk toen ik hem een eerste keer ontmoette. Je ziet hem op tv bij Bayern, Barcelona, Manchester City. Hij is toch een belangrijk figuur in de voetbalwereld. Maar hij zei niets bijzonder. Het was een normale kennismaking. Hij is zoals iedereen, en toch was het speciaal."

"Guardiola helpt me vooral met details. Hij probeert me in de best mogelijke positie te zetten waar ik mijn sterke punten kan uitspelen, mij zoveel mogelijk te isoleren in de 1-tegen-1-situaties dus. Hij helpt me met waar ik wanneer moet staan, met mijn laatste pass. Dat is belangrijk want dan heb je assists en goals. En dat is op dit niveau cruciaal."

"Ik denk dat ik al wel gegroeid ben als speler, maar dat is ook logisch als je met zulke ploegmaats kan spelen als bij City. Ik kom vaker in mijn geliefde en beste rol."

En dan helpt hij nog een misverstandje uit de wereld. "Of ik ooit gezegd heb dat ik liefst op rechts speel? Neen, ik speel liefst links. Als rechtsvoetige is het op links makkelijker om onvoorspelbaar te zijn. Ik heb in Rennes wel geleerd om op de rechterkant te spelen, maar toch."