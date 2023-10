Onze analisten delen 2 plusjes en 3 minnetjes uit na Oostenrijk: "Twijfels over defensie blijven"

+ : voor zesde keer op een rij naar groot toernooi

"Want vergeet niet dat toonaangevende landen zoals Italië en Nederland in het verleden al eens een kwalificatie misten", benadrukt Peter Vandenbempt.

Laat ons beginnen met het meest positieve nieuws. De Rode Duivels plaatsten zich in Oostenrijk voor de zesde opeenvolgende keer voor een groot toernooi. Een prestatie die door ons aanwezige talent misschien evident lijkt, maar dat is het allerminst.

- : het experiment met Openda en Lukaku

Aangezien die laatste tijdens de rust in de kleedkamer bleef, kunt u al raden dat het geen geweldig succes was. Dat vond ook Eddy Snelders.

+ : de flitsen van Doku en Lukebakio

Tedesco was wel niet te beroerd om zichzelf te corrigeren na die flauwe eerste helft. Out Openda, in Carrasco.



Door die ingreep konden flankaanvallers Doku en Lukebakio hoger doorschuiven. Snelders vindt dat onze Rode Duivels met die tweetrapsraket een geweldig wapen in handen hebben.

"Het zijn mannen die echt uit het niks het verschil kunnen maken", merkte hij in Oostenrijk nog maar eens. "Als de ploeg even niet in de match zit, kunnen zij met een flits toch nog voor gevaarlijke uitbraken zorgen."

"Soms heb ik zelfs het gevoel dat Doku iets te veel vertrouwen heeft - hij wil dan te veel voorbij gaan. Maar zijn assist bij die derde goal? Het absolute hoogtepunt. Hoe hij de bal bijhield, vervolgens het overzicht bewaarde en finaal Lukaku bediende: geweldig gedaan."