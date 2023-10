Opluchting, maar geen hoerastemming bij Rode Duivels: "Het kan en moet beter"

Het was in de slotfase nog bibberen en zweten, maar de Rode Duivels hebben hun EK-ticket veilig gesteld in Oostenrijk. Opluchting maar ook zelfkritiek namen de bovenhand in de interviews na afloop. "We hebben het onszelf na die 0-3 onnodig moeilijk gemaakt", klinkt het.

Vertonghen: "Ons 6 keer op rij kwalificeren is ongelooflijk"

"Ik was er al bij toen het normaal was dat België de grote toernooien miste", lachte Jan Vertonghen na afloop. "Nu hebben we ons al 6 keer op een rij gekwalificeerd, dat is fantastisch. Maar we beseffen wel dat het beter kan en moet in de toekomst", voegde de recordinternational er meteen aan toe. "Wat er na de 0-3 gebeurd is? Zij hebben nog 2 keer gescoord. Bij de eerste tegengoal hield ik mijn benen dicht, omdat ik niet wou dat hij (Laimer) door mijn benen trapte en de keeper dan verrast zou zijn. Uiteindelijk gaat de bal er op de millimeter in." "Na de penalty wisten we dat het nog een kwartier zweten zou worden met de extra tijd. We hebben het volgehouden en kregen waarvoor we gekomen zijn."

Lukekabio: "Een droom, maar we gaan nog niet vieren"

Met zijn eerste 2 goals ooit voor de Rode Duivels beleefde Dodi Lukebakio een glorie-avond. "Dit is een droom voor mij. 2 keer scoren in deze match was niet gemakkelijk. Ik zal nog terugkijken naar mijn goals en er nog vaak aan terugdenken." Lukebakio geeft wel toe dat het systeem met 2 aanvallers nog groeipijntjes had. "Niets loopt perfect als het nieuw is. Maar het belangrijkste is dat we getoond hebben dat we mentaal sterk zijn." "We gaan deze kwalificatie nog niet vieren, want we willen maandag ook winnen tegen Zweden en groepswinnaar worden. Dat is nu ons grote doel."

Doku: "Ze hadden nooit mogen terugkomen tot 2-3"

“Het doel was om te winnen en ons te plaatsen voor het EK en dat hebben we gedaan", is Jeremy Doku bondig.

"Maar het was een heel lastige match, dat wisten we al vooraleer we naar hier kwamen." "In de eerste helft speelden we te laag en toonden we te veel respect. Na de rust ging het veel beter. Maar zij hadden nooit mogen terugkomen tot 2-3."

Doku was de man van de assist voor Lukaku in de 2e helft. Voor de rust was hij minder beslissend. "Het klopt dat ik mijn acties in de eerste helft een beetje te ver van het doel moest maken, maar op die manier maak ik veel ruimte voor de andere spelers", legt Doku uit. "Ik probeer belangrijk te zijn voor deze ploeg en ik heb ook het gevoel dat ik een goede match heb gespeeld."

Matz Sels: "Blij dat ik mijn werk had"