Opvallend: Wolves-keeper Sa laat tijdens (!) wedstrijd "supporter" het stadion uitzetten na verbaal geweld

Wat was dat plots in Wolverhampton?



Toen het rustsignaal klonk, had thuisdoelman José Sa duidelijk nog een eitje te pellen met een supporter in de tribune.



Wild gesticulerend sprong de keeper over de boarding, enkele stewards moesten de Portugees zelf in bedwang houden. Hij had het duidelijk gemunt op enkelingen, die de vunzige woorden niet schuwden aan zijn adres.



Uiteindelijk werd een supporter het stadion uitgezet wegens wangedrag, onder luid applaus trok Sa daarna dan toch de kleedkamer in.