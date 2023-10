BEKIJK: Theuns schiet raak in Japan Cup Criterium

4 Belgen in de top 10, Van Gils deelt klap uit

Kort en krachtig, zo kan je de Japan Cup met start en aankomst in Utsunomiya omschrijven. Na een dikke 40 minuten volgde al een massaspurt.



Na enkele ereplaatsen de voorbije weken, onder meer in Binche en de Vuelta, lukte het nu wel voor Edward Theuns, die zijn 2e overwinning van het seizoen pakte na Ruddervoorde Koerse.



Het is de derde keer op een rij dat Theuns het aperitiefhapje daags voor de echte Japan Cup wint, in 2022 en in 2019 (daartussen was corona spelbreker) was hij er ook al de beste.



Met Stan Van Tricht (7e), Milan Paulus (9e) en Maxim Van Gils (10e) eindigden nog 3 landgenoten in de top 10.



Maxim Van Gils deed dat niet zonder slag of stoot en dat is letterlijk te nemen. De jonge renner van Lotto-Dstny gaf uitbollend net na de streep de Griek Georgios Bouglas een slag op zijn achterhoofd.



Bouglas zou volgens wielervolger Benji Naesen enkele ogenblikken eerder zijn handen van zijn stuur genomen hebben om een renner van Jayco AlUla opzij te zetten. Bij die move kwam Van Gils blijkbaar bijna ten val.