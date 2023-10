Rui Costa wuift Intermarché-Circus-Wanty uit met winst in Japan Cup

Smaakmaker Alaphilippe

Daags na het Japan Cup Criterium, dat we zullen onthouden van de derde zege op een rij van Edward Theuns en de slag van Maxim Van Gils, kreeg het peloton in Japan de stevige kost voorgeschoteld. Op een heuvelachtig parcours in Utsunomiya, de plaats waar de betreurde Rudy Dhaenens in 1990 wereldkampioen werd, waren er 15 rondes met telkens de Kogashiyama om mee te beginnen: een helling van 2,1 kilometer aan 6,6 procent. Het vele klimwerk en de harde regen zorgden voor een bijzonder interessant wedstrijdverloop, waarbij 2-voudig wereldkampioen Julian Alaphilippe de grote animator was.

De koers draaide uiteindelijk uit op een sprint bergop van 3 koplopers, waarin oud-wereldkampioen Rui Costa zich duidelijk sneller toonde dan de Duitser Felix Engelhardt en de Fransman Guillaume Martin. Maxim Van Gils werd vierde op 27 seconden.



Costa was meer dan tevreden én hij had daar ook goede redenen voor. "Dit is een bijzondere overwinning voor mij. In januari won ik op Mallorca mijn eerste koers en 9 maanden later in Japan ook mijn laatste koers van het seizoen. Bovendien is dit de 20e zege van mijn team in 2023. Ik ben heel blij en trots."



De 37-jarige Costa, die tussendoor in september ook een etappe in de Ronde van Spanje op zijn palmares schreef, is einde contract bij Intermarché - Circus - Wanty en zijn manager bevestigde dat hij in 2024 niet langer voor de Belgische ploeg koerst. Dit was dus een fraai afscheidsgeschenk dus.