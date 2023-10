BEKIJK: Maxim Van Gils deelt slag uit in Japan Cup en verontschuldigt zich: "Les geleerd"

Bekijk de beelden van het incident:

Klap op achterhoofd

Maxim Van Gils spurtte nog naar de tiende plaats in Utsunomiya, maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. En dat valt letterlijk te nemen. De jonge renner van Lotto - Dstny gaf uitbollend net na de streep de Griek Bouglas een slag op zijn achterhoofd. Bouglas, die 8e werd, zou volgens wielervolger Benji Naesen enkele ogenblikken eerder zijn handen van zijn stuur genomen hebben om een renner van Jayco AlUla opzij te zetten. Bij die move kwam Van Gils blijkbaar bijna ten val. En dat wou de jonge Belg Bouglas even duidelijk maken. Maar al snel kwam het schuldbesef. In een statement op sociale media drukte Lotto-Dstny zijn oprechte spijt uit voor het gedrag van Van Gils. "Maxim én het team willen zich verontschuldigen voor zijn gebaar op het einde van de race."

Ook Van Gils kwam uitgebreid aan het woord. "Wat ik gedaan heb, spijt me zeer. Ik heb me al geëxcuseerd bij de wedstrijdjury. Ze gaven me een boete van van 50 Zwitserse frank (52,6 euro, red) en ik zal ook wat UCI-punten verliezen."



"Mijn gebaar was een reactie op het gevaarlijke gedrag van een andere renner, maar ik besef dat wat ik deed verkeerd was. Het was een reactie in het heetst van de strijd, maar een foute. Ik had hem niet hoeven te slaan en mijn handen aan mijn stuur moeten houden."



"Ik aanvaard de straf van de UCI en veronschuldig me nogmaals. Dit is ook een belangrijke les voor de toekomst. Ik moet mezelf kalm houden op zulke momenten en gepast reageren na de wedstrijd."