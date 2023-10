Net niet voor Theuns in Binche-Chimay-Binche, Mozzato timet zijn sprint beter

Binche-Chimay-Binche is een prooi geworden voor de Italiaan Luca Mozzato (Arkéa). De Italiaan klopte Edward Theuns en Soren Kragh Andersen op de streep. Arnaud De Lie kon zich niet mengen in de sprint en moest tevreden zijn met de 6e plaats in de afsluiter van het Waalse wielerseizoen.