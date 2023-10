De finish van het jaar: Arnaud De Lie wint op één been en met kapot klikpedaal Famenne Ardenne Classic

Bekijk de onwaarschijnlijke zege van Arnaud De Lie

In een geanimeerde wedstrijd werd er slag om slinger aangevallen. Eerst was er een duo-ontsnapping van Laporte en Lampaert (volgend jaar misschien in 1 ploeg) en daarna toonde vooral Tim Wellens zich heel bedrijvig.

Maar in de slotfase liep het allemaal weer samen en moest een sprint beslissen voor de overwinning. Daarin leek Arnaud De Lie veel te ver te zitten, maar in zijn kenmerkende, krachtige stijl sprintte hij alles en iedereen voorbij.

De Lie kon al denken aan zijn juichgebaar, maar plots schoot hij uit zijn klikpedaal en viel zijn ketting ervan. Die kreeg hij er toch weer op en op één been hield hij net genoeg over om Groves en Sénéchal voor te blijven in de sprint. Wat een finish!