Francis Amuzu beantwoordt de ja/nee-vraagjes: "Hij heeft meer in zich dan supersub zijn"

Francis Amuzu heeft ondertussen al een stuk of 10 keer zijn doelpunt herbekeken. Paul Van Himst is hem wel niet komen bedanken om zijn verjaardag op te leuken. Van Himsts hommageshirts oogden prachtig, Amuzu laat verstaan dat ze in de toekomst mogelijk nog gedragen zullen worden: "Iedereen vond ze heel mooi."



Met zijn snelheid kan de 24-jarige flankspeler het vermoeide spelers lastig maken. Als invaller scoorde hij al 3 keer. "Maar ik ben niet bang dat de coach mij als supersub gaat zien."



Sven Kums, die mee aan tafel zat bij Extra Time, is volgens Amuzu misschien wel de beste middenvelder in onze competitie.



In het begin van het seizoen was Amuzu nog het voorwerp van fluitconcerten van de eigen fans. "In het begin trok ik me dat aan, maar na een tijdje heb ik de klik gemaakt en doe ik dat niet meer. Dat hoort bij voetbal."



Na lange, magere jaren is de ambitie bij de Brusselse club groot. Op de vraag of de titel voor Anderlecht dit seizoen al mogelijk is, klinkt het volmondig "ja".



Als bondscoach had hij Arthur Vermeeren zeker al eerder opgeroepen voor de Rode Duivels. En zichzelf misschien ook, lachte de Belg met Ghanese roots.