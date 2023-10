Twee op twee voor Jasper Philipsen in Turkije: sprintbom evenaart Pogacar met 17e seizoenszege

Geen massasprint die in de sterren stond geschreven vandaag, wel een pittig parcours dat het peloton voor de kiezen kreeg in rit 2.

Met onderweg twee klimmen kozen heel wat renners voor de aanval. Het peloton had het erg lastig om iedereen in te rekenen. Alpecin-Deceuninck deed zijn uiterste best in dienst van Jasper Philipsen.

Op 10 kilometer van de streep was de hergroepering een feit. Een nerveuze slotfase met enkele wanhoopspogingen volgde, maar de treintjes stonden op de rails.

Philipsen werd perfect afgezet door zijn team. Hij kreeg heel wat weerwerk van Cees Bol, die op de verrassing probeerde te spelen. Met enkele machtige halen overvleugelde onze landgenoot de Nederlander alsnog.

Zo boekt de sprintbom zijn 17e zege van het seizoen. Hij evenaart zo Tadej Pogacar. Op naar nummer 18?