Jasper Philipsen viert in Turkije zijn 16e overwinning van het seizoen

Jasper Philipsen in Turkije, dat is een ideaal huwelijk. Sinds zijn eerste zeges in de Ronde van Turkije in 2021 is de status van de Vlam van Ham wel aanzienlijk gestegen.



En zo komt het dat de naam van Philipsen nog voor de massasprint was gereden eigenlijk al genoteerd kon worden.



Mark Cavendish maakte in Turkije dan wel zijn comeback sinds zijn crash in de Tour, maar hij is nog niet fit genoeg om zich met een goeie Philipsen te meten.



Gleb Syritsa nam de honneurs dan maar waar voor Astana, maar de Kazak kon niet eens het achterwiel houden van een al uitbollende Philipsen. Achter dat duo legde Timothy Dupont beslag op de 3e plaats.



Voor Philipsen is het de 16e overwinning van het seizoen. Op dit moment staat hij daarmee op een gedeelde 3e plaats in de zegestand van 2023. Enkel Tadej Pogacar (17) en Miguel Angel Lopez (19) doen beter. Raakt Philipsen nog op 1?