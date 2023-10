BEKIJK: Jasper Philipsen wint waaierspektakel in Friesland

Met 15 zeges dit jaar hijgt hij nu in de nek van zijn goede vriend Tadej Pogacar. De Sloveen zit aan 16 stuks.

In Leeuwarden loste Kooij zijn eindschot te vroeg. Zo kon Philipsen hem makkelijk remonteren.

Jasper Philipsen maakte samen met ploegmaats Lionel Taminiaux en Fabio Van den Bossche de oversteek naar voren. Ook de Nederlandse sprinter Olav Kooij was op de afspraak, Dylan Groenewegen niet.

In de Elfstedenrace in Friesland kregen de renners het parcours van de heroïsche Elfstedentocht voorgeschoteld. De wind kreeg er vrij spel, het waaierspektakel kon snel beginnen.

"Blij dat ik het heb kunnen afmaken"

"Het is een hele lastige wedstrijd geweest", blies Jasper Philipsen na de waaierkoers.

"Er werd bijna vol gereden van start tot finish. Dat kruipt in de benen. Gisteren in Duitsland was het ook al een hele stevige wedstrijd."

Philipsen was duidelijk de snelste van de eerste waaier. "We hadden nog een paar renners mee met de ploeg en wilden met die groep gaan sprinten. Lionel (Taminiaux) en Fabio (Van den Bossche) hebben fantastisch werk gedaan."

"Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken", zei Philipsen, die nu naar de Ronde van Turkije trekt.