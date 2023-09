Bonus in zoektocht naar ploeg: eindelijk prijs voor Sasha Weemaes in Langkawi

123 km kregen de renners tussen Muar en Seremban in de Maleisische rittenkoers voorgeschoteld. Het was snel duidelijk dat de massasprint een feit zou zijn. Team Tudor leek De Kleijn een derde ritzege deze week te zullen aanbieden, maar aan de rechterkant van de weg kwam Weemaes er nog gepast uit. Hij wachtte lang genoeg met de wind op kop en won met een lichte voorsprong. De leiderspositie van Simon Carr (EF Education-Easypost) kwam niet in gevaar. De Brit telt 49 seconden voor op zijn Ecuadoraanse teamgenoot Jefferson Cepeda. De Spanjaard Pablo Castrillo (Kern Pharma) is derde op 58 seconden. De Ronde van Langkawi eindigt morgen.

"Doet deugd na rotseizoen"

Een grote zucht van opluchting én veel vreugde. Sasha Weemaes was natuurlijk wat blij met zijn allereerste succes bij de grote jongens. En dat na een rampzalig seizoen doorspekt met blessures en ziektes.



Morgen krijgt hij nog een spurterskans in zijn laatste koers in 2023. Voor volgend jaar is hij op zoek naar een ploeg, want het Amerikaanse ProTeam trekt er de stekker uit.



"Deze zege doet ongelooflijk veel deugd", reageerde Weemaes. "Zeker na een seizoen vol tegenslagen. Ik heb maanden nooit echt mijn topconditie kunnen bereiken."



"Nu lukt dat wel, maar zit het seizoen er op. Morgen is mijn laatste wedstrijddag. We kunnen dan aan de slag om een nieuwe werkgever te vinden. Ik hoop dat we allen onderdak vinden bij een nieuwe ploeg."



"Ikzelf ben me steeds blijven concentreren op mijn job. Ik heb enkele aanbiedingen, maar nu wil ik eerst nog focussen op de slotetappe en een beetje genieten van deze mooie zege."