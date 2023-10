Opgeluchte Soudal-Quick Step-renners: "Voor heel de koerswereld is dit het beste nieuws"

Ook ploegmaat Mauri Vansevenant verscheen opgelucht voor de Sporza-microfoon. "We hebben niet goed beseft wat er de voorbije weken gebeurd is, maar ik ben blij dat we al positiever nieuws gekregen hebben. Mentaal is dat zeker beter."

"Iedereen was er toch mee bezig en dat creëerde een ongezellige sfeer. Onzekerheid is nooit goed en het is goed voor iedereen, de sport, de sponsors, renners, de omkadering dat Soudal-Quick Step blijft bestaan."

Er is niets gebroken tussen management en rennersgroep? "Dat zal nog moeten blijken", zegt Vansevenant. "Het was een heel hectische week en we hadden niet veel tijd om erover na te denken. De toekomst zal het uitwijzen. Maar ik denk dat het allemaal wel in orde kan komen."

"Voor mij persoonlijk is er niets veranderd. Ik ben professioneel genoeg en weet wat mijn werk is."