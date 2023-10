Ilan Van Wilder maakt statement na zege: "Gaan niet akkoord met alle "shit", willen dat ploeg blijft bestaan"

Zijn nummertje in Italië is slechts bijzaak. Ilan Van Wilder zit na zijn solo zege meteen met de fusiegeruchten tussen Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma in zijn hoofd. "Deze overwinning is voor mijn teamgenoten en mijn staf", is hij scherp. "We zijn zelf als ploeg sterk genoeg."