MVP Joel Embiid kiest niet voor Frankrijk of Kameroen, maar gaat voor olympisch goud met VS: "Voor mijn zoon"

"Ik ben geboren in Kameroen en ik heb mijn land altijd willen vertegenwoordigen, maar het is mijn doel om op de Olympische Spelen te spelen", vertelde de NBA-vedette, die sprak van "een moeilijke keuze". Ondanks zijn topprestaties de voorbije jaren had hij nog nooit voor een nationale ploeg gespeeld. Geboren in Kameroen kreeg hij vorig jaar ook de Franse en de Amerikaanse nationaliteit. Hij had dus keuze uit de drie. Zijn beslissing lijkt er een met het oog op de gouden medaille op de Spelen. Bij Team USA, traditioneel een grootmacht in het internationale basketbal, lijkt de kans op eindwinst alvast reëel. Met LeBron James, Kevin Durant en Stephen Curry hebben de Verenigde Staten enkele ronkende namen in de gelederen. Daarnaast gaven ook toppers als Anthony Davis, Devin Booker, Jaylen Brown en Donovan Mitchell hun ja-woord voor de Spelen.

Kiezen voor goud?

Frankrijk, dat eveneens sterk aan de mouw van Embiid trok, beschikt daarentegen over flink wat minder sterren. Kameroen moet zijn plaats op de Spelen nog zien veilig te stellen in een kwalificatietoernooi.



"Ik ben trots en opgewonden over deze beslissing", tweette Embiid. "Ik ben gezegend dat ik zowel Kameroen, Frankrijk als de VS mijn thuis kan noemen. Na gesprekken met mijn familie wist ik dat het Team USA zou worden."



"Ik wil met mijn broeders van de liga spelen, ik wil voor mijn fans spelen, want die steunen me ongelooflijk vanaf de eerste dag dat ik hier kwam."



"Maar meest van al wil ik mijn zoon eren die geboren is in de VS. Ik wil dat mijn zoon weet dat ik mijn eerste Olympische Spelen voor hem heb gespeeld."



Embiid werd afgelopen seizoen voor het eerst in zijn carrière verkozen tot MVP (beste speler) in de Amerikaanse basketbalcompetitie.



De basketbalvedette kreeg in een stemming de voorkeur op de Serviër Nikola Jokic (Denver) en de Griek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), zijn voorgangers op de erelijst.