Jürgen Klopp strooit met lof voor Union: "Een kleine ploeg? Komaan, hé"

Jürgen Klopp lacht met de beschrijving die Union zichzelf opspeldt. "Union prijkt bovenaan de stand in België. De club is zo groot als ze zichzelf waant."

Klopp zag in Liverpool-Union geen David tegen Goliath, maar wel een confrontatie tussen gelijkaardige ploegen.

Daar zit een oude bekende voor iets tussen. "Het is erg lang geleden dat Alexander Blessin mijn pad kruiste", glimlacht de T1 over zijn ontmoeting met zijn Union-collega, die net als hij geboren is in Stuttgart.

"Hij is een stadsjongen en ik kom van het platteland, maar op voetbalvlak zijn onze ideeën nagenoeg identiek."

Beide ploegen voerden de druk op. Gegenpressing troef dus op Anfield. Iets waar de thuisploeg bij momenten alle moeite mee had.

"Elf hoekschoppen weggeven, is gewoon te veel. We hebben ze wel goed verdedigd, maar we weten allemaal dat het anders kon aflopen. We konden en moesten beter doen in het algemeen", oordeelt Klopp.

"Maar kijk, we zijn goed omgegaan met de intensiteit", zegt hij opgelucht en met een lach. "Ik ben blij."

En ook zijn collega aan de zijlijn zal de complimentjes met de glimlach in ontvangst nemen.