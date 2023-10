Kevin en Alexis Mac Allister dollen met elkaar voor onderling duel op Anfield: "Ik hoop dat je afziet, broertje"

"Moet jij niet trainen, eigenlijk? Je bent precies op vakantie" vraagt Alexis meteen aan zijn broer, die hangend in de zetel met een yerba mate - het bekende drankje van Messi - in zijn hand opneemt.

Zo vader, zo zonen

Vanavond breekt een nieuw hoogtepunt aan voor de familie Mac Allister, die het voetbal in zijn DNA verankerd heeft. Vader Carlos Mac Allister voetbalde bij de Boca Juniors en de Argentijnse nationale ploeg nog met Maradona aan zijn zijde.



"Voetbal zit in ons bloed en onze genen", vertelt Kevin. "Door te kijken hoe onze vader voetbalde en hij door de fans bejubeld werd, kregen wij alle drie de smaak te pakken."



Drie? Jawel, er is nog een derde Mac Allister-broer, eveneens een profvoetballer. Alexis en Kevin kende u al, maar ook Francis Mac Allister - de oudste van de drie - is prof bij het Argentijnse Rosario Central.



"Van kindsbeen af speelden we al samen voetbal. We waren onafscheidelijk en konden elkaar altijd bijstaan met raad en daad. Dat heeft ons niet enkel mooie herinneringen opgeleverd, maar dat was ook zeer belangrijk in onze ontwikkeling als spelers", klinkt het bij de twee jongsten.

De onvermijdelijke vraag: wie was als kind nu eigenlijk de beste?



"Geen van ons twee", knipoogt Kevin. "Francis was als jonge gast altijd de betere baller."