Van miljardair dankzij spaarzegels tot een ex-journalist: dit viertal beslist over de superfusie in de koers

De wielerwereld is in de ban van de superfusie. Maar hoe liggen de kaarten tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step momenteel? Een select kransje van ervaren koerskenners en discrete miljonairs zal de toekomst van beide ploegen bepalen. Een voorstelling van de hoofdrolspelers.

Zdenek Bakala

Functie: Eigenaar Soudal Quick-Step Zijn levensverhaal kan voer zijn voor een Hollywoodfilm. Met 50 dollar verstopt tussen een broodje ontvlucht de tiener zijn thuisland. In Amerika volgt Bakala les aan hoogaangeschreven universiteiten, terwijl hij de kost wint door af te wassen in een casino. Na zijn studies gaat de Tsjech aan de slag als zakenbankier in New York. Zdenek Bakala vergaart evenwel zijn fortuin - naar verluidt 1,8 miljard - in zijn thuisland door zich te mengen in privatiseringsoperaties. Ook zijn aandelen in de mijnbouw boomen.

De weldoener, die ook films regisseert, steekt zijn centen met plezier in de wielerwereld. In 2010 koopt hij zich in bij het toenmalige Quick-Step, nadien zou een investering van 5 miljoen in een centrum sportwetenschap aan de KU Leuven volgen. "Mijn liefde voor de fiets is er gekomen toen ik als kleine jongen Eddy Merckx zag gloriëren", vertelde Bakala ooit in een zeldzaam interview - hij blijft het liefste op de achtergrond "Door hem ben ik van het wielrennen gaan houden." De Tsjech, wiens grote droom is "om ooit de Tour te winnen", bezit nu 80% van de aandelen in Soudal - Quick Step.

Robert van der Wallen

Functie: Commissaris en geldschieter Jumbo-Visma Staat in Nederland bekend als de zegeltjeskoning. Vergaart zijn vermogen (ongeveer 2 miljard) door populaire spaaracties te lanceren in supermarkten: van kristallen wijnglazen tot voetbalplaatjes - Van der Wallen doet het allemaal. Verkoopt in 2013 zijn bedrijf BrandLoyalty voor 950 miljoen euro door aan het Amerikaanse Alliance Data Systems, bekend van de Airmiles. Alleen bleek het gemis te groot: verkocht jaar kocht de Nederlander zijn oude liefde terug.

"Ik verdien zo veel geld, het is niet eerlijk", zei Van der Wallen ooit over zijn rijkdom. Hij neemt dan maar zijn nichtje in dienst genomen om een groot deel van het vermogen aan goede doelen te geven.

In 2014 ligt de ondernemer met zijn centen mee aan de basis van het ontstaan van Team Jumbo-Visma. Ook in de voetbalwereld is de mediaschuwe Van der Wallen geen onbekende: hij is al zeven jaar actief bij de Nederlandse topclub PSV.

Richard Plugge

Functie: Algemeen directeur Jumbo-Visma Koerst bij de amateurs met Michael Boogerd, maar beseft al snel dat een profcarrière niet voor hem is weggelegd. Richard Plugge gooit zich dan maar op een loopbaan in de journalistiek - onder meer als hoofdredacteur bij het magazine Fiets en de website NUsport. Nadien start Plugge als communicatiemanager van de Rabobank-ploeg. Wanneer de hoofdsponsor vertrekt door de dopingschandalen promoveert Plugge naar een directeursfunctie. Samen met Merijn Zeeman weet de vlotte Nederlander sponsors binnen te halen om de toekomst van de ploeg te verzekeren. Onder het bewind van Plugge groeit de formatie uit tot het meest dominante team ter wereld.

Patrick Lefevere

Functie: Directeur Soudal Quick-Step