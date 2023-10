Twee weken geleden viel er een bom in het peloton: Team Jumbo - Visma en Soudal - Quick Step hadden in de zomer een intentieverklaring tot een fusie ondertekend. Een superploeg was in de maak. Vandaag blijkt dat de deal is afgesprongen. Een goeie zaak, zo vindt het overgrote deel van de Sporza-surfers.