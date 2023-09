Russische atleten mogen naar Paralympische Spelen in Parijs, volgen de Olympische Spelen?

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn Russische sporters bijna overal persona non grata.



Maar IOC-voorzitter Thomas Bach vindt het stilaan welletjes en riep al herhaaldelijk op om atleten niet te discrimineren op basis van hun nationaliteit.



Het IPC is Bach daarin gevolgd. Op de algemene vergadering moesten de leden stemmen voor een mogelijke boycot van de Russen in Parijs.



Het voorstel werd weggewuifd met 74 tegen 65 stemmen (13 onthoudingen). De motie om het Russisch Paralympisch Comité gedeeltelijk te schorsen werd dan weer wél aangenomen. Dat betekent dat de Russische paralympische sporters onder neutrale vlag zullen moeten deelnemen.

De beslissing lijkt ook de rode loper uit te rollen voor een soortgelijke oplossing voor de Olympische Spelen. Van 15 tot 17 oktober zullen de leden van het IOC hierover kunnen stemmen.