Ontembare Tadej Pogacar scoort hattrick in Ronde van Catalonië na nieuwe solo van 30 kilometer

za 23 maart 2024 16:53

Ronde van Catalonië Wegwedstrijd 19 °C 154.7 km 12:38 Berga - 16:32 Santa Coloma de Queralt Tadej Pogacar einde 0 20 40 60 80 100 120 154.7

Tadej Pogacar laat geen kruimels over in Catalonië. Visma-Lease a Bike blaakte in het begin van de voorlaatste bergrit nog vol vertrouwen, maar het vele beukwerk kwam als een boemerang terug wanneer Pogacar iedereen op 30 kilometer van de streep uitzwaaide. Een herboren Egan Bernal (2e) en Mikel Landa (3e) waren "the best of the rest".



Met al 2 ritzeges op zak en een nieuwe aankomst bergop waren alle ogen opnieuw gericht op Tadej Pogacar. Zijn ploeg ontliep zijn verantwoordelijkheid niet en hield samen met Visma-Lease a Bike de kopgroep makkelijk onder controle. Dat zorgde ervoor dat net voorbij halfkoers, op de zwaarste beklimming van de dag, hun avontuur ten einde kwam. Op de flanken van de Coll de Pradell zette de gele brigade door, maar op die manier reden ze hun eigen kopman Sepp Kuss uit het wiel. UAE Team Emirates rook bloed en op de steilste stroken reden ze het peloton helemaal uit elkaar tot er nog maar 12 renners overbleven.

Die zagen de groep van Kuss terugkeren in de afdaling, maar al even snel weer lossen. Op de Collada de Sant Isidre plaatste Pogacar zijn enige versnelling van de dag en dat was meteen de goede. De Sloveen knalde alles en iedereen uit het wiel en soleerde op 30 kilometer van de streep naar zijn derde ritzege van deze week. Op net iets minder dan een minuut van de ongenaakbare leider won Egan Bernal het sprintje voor de tweede plek van Mikel Landa.

Pogacar zorgt niet alleen voor een hattrick in ritzeges, maar ook in truien. Op 1 dag van het einde heeft hij een riante voorsprong in het algemeen klassement, het bergklassement en het puntenklassement. Enkel de jongerentrui is niet in zijn bezit, want daar is hij intussen te oud voor

geworden.

Bekijk hier de beslissende aanval van Pogacar:

Uitslag Rit 6 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 4:11:53 UAE Team Emirates UAD 2 Egan Bernal +57 INEOS Grenadiers IGD 3 Mikel Landa +57 Soudal - Quick-Step SOQ 4 Enric Mas +2:14 Movistar Team MOV 5 Chris Harper +2:16 Team Jayco - AlUla JAY 6 Antonio Tiberi +2:16 Bahrain Victorious TBV 7 João Almeida +2:18 UAE Team Emirates UAD 8 Lenny Martinez +2:18 Groupama - FDJ GFC 9 Lorenzo Fortunato +2:34 Astana - Qazaqstan Team AST 10 Aleksandr Vlasov +2:38 BORA - hansgrohe BOH meer tonen naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 25:06:16 UAE Team Emirates UAD 2 Mikel Landa +3:31 Soudal - Quick-Step SOQ 3 Egan Bernal +4:53 INEOS Grenadiers IGD 4 Aleksandr Vlasov +5:46 BORA - hansgrohe BOH 5 Enric Mas +5:51 Movistar Team MOV 6 Chris Harper +5:51 Team Jayco - AlUla JAY 7 Lenny Martinez +5:52 Groupama - FDJ GFC 8 Antonio Tiberi +6:23 Bahrain Victorious TBV 9 João Almeida +6:23 UAE Team Emirates UAD 10 Lorenzo Fortunato +7:17 Astana - Qazaqstan Team AST meer tonen