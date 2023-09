Stoffel Vandoorne blijft ook volgend jaar trouw aan Formule E bij DS Penske

Stoffel Vandoorne, wereldkampioen Formule E in 2022, rijdt sinds dit jaar voor DS Penske. "Ik ben blij om dit avontuur te kunnen voortzetten", laat onze landgenoot weten.

De Belg is ook opgetogen dat 2-voudig Formule E-kampioen Jean-Eric Vergne zijn ploegmaat blijft. "Wij vormen een van de beste duo's in de Formule E. Samen worden we sterker en het ultieme doel is om bij DS Penske de wereldtitel te winnen."

Vandoorne heeft volgend jaar een goedgevulde agenda. Naast het Formule E-kampioenschap rijdt hij ook het WK uithouding (met Peugeot).

Of hij ook testrijder blijft van het Formule 1-team Aston Martin is nog niet duidelijk.